D.O.U: Veja aprovados em concursos para Corpo de Praças da Marinha

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE 27 DE JUNHO DE 2022

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO TÉCNICO DE PRAÇAS DA ARMADA (CP-QTPA) EM 2021

O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, na qualidade de Órgão de Coordenação e Execução Geral (OCEG), resolve: homologar o Resultado Final da Seleção do Concurso Público para Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada (CP-QTPA) em 2021, de acordo com o Edital publicado na Seção 3, do DOU nº 136, de 21/07/2021. Publica-se abaixo a relação dos candidatos titulares (contemplando-se o previsto na Lei nº 12.990/2014) e dos candidatos reservas, por Área Técnica, com número de inscrição, nome e Organização Responsável pela Execução Local (OREL), de acordo com o subitem 15.1 do Edital do Concurso Público:

1 – RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO

1.1 – TITULARES E RESERVAS

Área Técnica: Eletroeletrônica – 08 (oito) vagas – sendo 02 (duas) vagas reservada para candidatos negros TITULARES Inscrição Nome OREL 700261-5 ANDERSON DE OLIVEIRA FONSECA SSPM 700099-4 LUCAS LUIZ PAIXÃO SSPM 700152-4 FELIPE NELSON SANTIAGO DE MELO Com4ºDN 700781-1 EDUARDO NASCIMENTO RODRIGUES SSPM 700587-5 EDUARDO CARVALHO DE MATOS DE SOUSA SSPM 700505-8 LUCAS DE SOUZA MAGALHAES CASTILHO Com6ºDN 700183-1 MARCOS PAULO MOREIRA DOS SANTOS SSPM 700255-1 MIQUÉIAS MENDONÇA SANTOS EAMCE RESERVAS 701146-6 ALBER LUÍS CARVALHO DA SILVA Com2ºDN 700223-6 JOÃO VICTOR LEAL RIBEIRO Com3ºDN 700795-0 LUCAS REIS DO AMARAL SSPM 700122-5 REGINALDO ALVES DE SOUSA JUNIOR Com2ºDN

Área Técnica: Mecânica – 12 (doze) vagas – sendo 02 (duas) vagas reservada para candidatos negros TITULARES Inscrição Nome OREL 700035-3 LUCIANO DE LIMA MEDEIROS JÚNIOR Com3ºDN 700570-1 MICAIAS MOISÉS SOARES DE MAGALHÃES CFMG 700077-5 TIAGO VINICIUS DA SILVA SOARES Com2ºDN 700171-9 FELIPE NATHAN PACHECO DE SANT ANNA SSPM 700067-9 HÉRCULES LIMA CERQUEIRA Com2ºDN 700585-9 LUCAS CANDIDA COSTA BAeNSPA 700182-3 ERICK JOHNATHAN DA SILVA MARTINS EAMPE 700903-2 MOISES VIANNA GONÇALVES SSPM 700730-1 SAMUEL SILVA PEREIRA SSPM 700384-5 FÁBIO AUGUSTO SANTOS MENEZES SSPM 700670-4 LEONARDO CAPRA CFPA 701092-2 EULER MARCOLINO DA COSTA SSPM RESERVAS 700458-1 LUCAS DUARTE VIEGAS SSPM 701122-0 CAIO VINICIUS DA SILVA DIAS SSPM 701080-0 GABRIEL FELIPE BARBOSA COLARES EAMCE 700596-3 HUDSON FERNANDO N. DA COSTA SSPM 700614-9 GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE EAMSC 700426-6 GUILHERME DE SOUZA DE MELO SSPM 700348-2 GABRIEL MEDEIROS SEGUNDO SILVA Com7ºDN 700992-1 THIAGO SILVA MARTINS MOREIRA SSPM 700854-0 LUCAS CAMARGO TELES PINTO Com8ºDN 700651-0 MATHEUS HENRIQUE B. PIMPÃO EAMSC 700257-8 RAFAEL FIGUEIREDO TAVARES DE SOUZA SSPM 701224-0 LUCAS CHAGAS PINTO DODARO SSPM 700437-0 HECTOR OLIVEIRA DE ANDRADE SSPM 700736-0 LINCOLN MONTEIRO T. DOS SANTOS EAMES

2 – DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 – A validade do Concurso Público expira em 25/07/2022.

CAPITÃO DE MAR E GUERRA ALVARO VALENTIM LEMOS

Diretor