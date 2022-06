Entorpecentes encontrados em banheiro de visitantes de presídio no AC

Ascom/Iapen-Polícia Penal

Durante procedimento de revista realizada nesta quarta-feira, 22, policiais penais da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, encontraram 59 macarrões, 16 tabletes, três barras e três trouxinhas, de uma substância aparentando ser maconha, pesando um total de 313 gramas. Além disso, também encontraram um pacote de 49 gramas aparentando ser cocaína e uma trouxinha de 23 gramas aparentando ser pasta base de cocaína. Os ilícitos foram encontrados no banheiro utilizado pelos visitantes.

De acordo com o diretor da unidade, Francisco de Assis, parte do material foi encontrado no vaso sanitário e outra parte no encanamento do banheiro. Todo o material foi encaminhado à delegacia do município.