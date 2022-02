Ascom/Polícia Civil do Acre –

Na noite desta terça-feira, 8, a Polícia Civil em trabalho integrado com a Polícia Militar e cooperação da Polícia Nacional Boliviana recuperaram um trator, modelo 630 marca Massey Ferguson e prenderam, em flagrante, E. C. S. de 22 anos.

O crime ocorreu na manhã do dia 8 de fevereiro de 2022, quando três indivíduos armados invadiram uma propriedade rural no município de Plácido de Castro, renderam as vítimas e fugiram levando um trator a máquina agrícola.

Diante dos fatos a Polícia Civil deu início as investigações o que e descobrindo que a máquina já havia dado entrada no território Boliviano.

Em tratativas com a Polícia Boliviana foi possível localizar o autor do roubo e logra êxito em sua prisão. A máquina recuperada estava escondida em um ramal no país vizinho.

O Delegado de Acrelândia, Dione Lucas, que participou da ação, ressaltou que as Polícias têm trabalhado incansavelmente na fronteira: “muitos dos nossos companheiros estão afastados das atividades em decorrência da Covid. Hoje o colega de Plácido solicitou o nosso apoio e de pronto fomos até a Vila Evo Morales. Estamos felizes por termos realizado a nossa missão.”ressaltou delegado Lucas Dione.

A Polícia não para, disse o delegado Danilo Cesar, “Esta foi mais uma ação integrada bem sucedida entre as Polícia Civil e Militar e a Policia Boliviana. O autor já vinha sendo monitorado pela prática de diversos delitos na região. A sua prisão representa um avanço no combate ao crime” , ressaltou o delegado Danilo Almeida.

A operação de hoje foi importante. Demos um duro golpe na criminalidade na fronteira”, narrou o terceiro sargento Maia, comandante a Guarnição da Polícia Militar.

A Polícia Civil segue com as investigações no sentido de identificar os outros dois comparsas que cometer o crime e representá-los ao poder judiciário para suas prisões.

O preso foi levado a delegacia Geral de Plácido de Castro para procedimento de lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.