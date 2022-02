A Energisa realizará investimentos de R$ 419,7 milhões este ano na área de concessão da distribuidora no Acre. A quantia é o maior investimento anual em energia nos últimos anos no Estado.

Em 2022, a Energisa Acre planeja realizar diversas obras que vão beneficiar todos os municípios do estado, contribuindo para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia. Entre as obras destacam-se: construção de sete subestações e linhas de distribuição de energia nos municípios de Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio Lima, e melhorias na subestação de Sena Madureira. Também serão construídas novas redes de distribuição para atender aos municípios de Porto Acre e Bujari.

Em Rio Branco, os investimentos serão em infraestrutura da energia para a capital do Estado e cidades vizinhas com a construção de linhas de distribuição e uma nova subestação, a SE Floresta, que beneficiará toda a região da Floresta e os bairros Sobral, região do Shopping entre outros.

Ainda em Rio Branco, a Transacreana também será beneficiada pela construção de uma nova rede de distribuição e uma subestação localizada nas proximidades do KM 60, objetivando melhorar a qualidade da energia fornecida. “Esse projeto é muito importante para dar suporte à distribuição de energia na região e contribuir para o crescimento da produção rural local, já que, ao longo da Transacreana, existem propriedades com capacidade de produzir insumos para o consumo e gerar renda com a comercialização dos produtos”, comentou José Adriano Mendes Silva, diretor-presidente da Energisa Acre.

Já as novas subestações e linhas de distribuição na região do Juruá, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima vão possibilitar a interligação desses municípios, incluindo Rodrigues Alves, ao Sistema Interligado Nacional, eliminando a geração termoelétrica a óleo diesel, aumentando a disponibilidade de energia, e fornecendo energia limpa e sustentável com um sistema elétrico mais confiável, entre outros benefícios.

“Um dos grandes projetos no Acre será eliminar praticamente 95% da geração termoelétrica a óleo diesel no Estado, um benefício muito importante para toda a sociedade com a realização dessas obras de infraestrutura. A obras já estão em andamento, com previsão de interligar as cidades de Feijó e Tarauacá no primeiro semestre do próximo ano e Cruzeiro do Sul, no primeiro semestre de 2025”, comentou José Adriano.

Já dentro do Projeto de Universalização, a Energisa vai investir nas ampliações das redes de distribuição rurais para atendimento a unidades consumidoras dentro dos programas do Governo Federal, Luz para Todos com mais de 2.000 ligações e o Mais Luz para a Amazônia com outras 1.368 ligações de geração solar fotovoltaica, beneficiando 10 municípios acreanos.

“São desafios audaciosos, obras imponentes e complexas, que terão grande impacto na qualidade da energia oferecida aos nossos clientes. Temos um time aguerrido e comprometido, assim como a empresa, com o desenvolvimento social e econômico do Estado. Esse é o ano para a Energisa no Acre realizar importantes investimentos em infraestrutura da energia no Estado”, comentou o diretor-presidente.

Entre as obras realizadas em 2021, vale destacar a entrega da usina fotovoltaica na Vila Restauração, em Marechal Thaumaturgo. Uma iniciativa permitiu que a comunidade que antes tinha apenas 3 horas de energia, passasse a ter acesso ininterrupto à eletricidade 24 horas, melhorando a qualidade de vida e desenvolvimento social das 200 famílias residentes no local.

Além disso, por meio do projeto Nossa Energia, que é parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Acre, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), desde agosto de 2019 foram substituídas 33.152 lâmpadas e 1.655 geladeiras, além dos cadastros na Tarifa Social de Energia Elétrica, que atualmente somam cerca de 56 mil clientes.

Atualmente, a Energisa Acre atende a aproximadamente 279 mil clientes, divididos em 22 municípios e emprega mais de 2 mil colaboradores diretos e terceiros.

Maior parte dos investimentos do Grupo é destinado às distribuidoras

Ao todo, o Grupo Energisa, maior empresa privada de capital nacional do setor elétrico brasileiro, prevê investimentos de R$ 5,6 bilhões para este ano. Este é o maior aporte da história da empresa para um ano. Desse montante, serão R$ 3,8 bilhões destinados às concessionárias de energia e R$ 362 milhões aos empreendimentos de transmissão.

“Temos uma ambição clara de futuro. Queremos liderar a agenda de transição energética no país como uma plataforma completa de soluções em energia para oferecer os melhores produtos e serviços a pessoas e empresas. Para alcançarmos esse resultado, prosseguimos com a estratégia que alia diversificação dos negócios e investimentos robustos. A gestão eficiente no controle de custos, expansão adequada da base de ativos e dinamismo das áreas de concessão norteiam nossa sólida posição financeira que permitiu aumentar os investimentos nos últimos anos”, afirma Maurício Botelho, CFO da Energisa.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita bruta anual de R$ 29,7 bilhões (2020), o Grupo atende a 8,2 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, geração distribuída (Alsol), serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.