Cerca de 60 dos mais de 200 atendentes (30%) da OCA Rio Branco foram afastados do trabalho na última semana, devido ao aumento de infecções por covid-19 e síndromes gripais. Com a baixa significativa, a unidade precisou reduzir os seus atendimentos presenciais em mais de 50%.

Em relação aos agendamentos, o Instituto de Identificação, por exemplo, oferecia quase 200 vagas diárias para a emissão de RG; agora o número caiu para 84.

Mesmo durante o período pandêmico, a OCA não parou os seus atendimentos. A Diretoria das Centrais se adaptou ao momento e rapidamente encontrou maneiras de atender a população acreana, garantindo um serviço seguro e de qualidade. Para atender à demanda, foram implantados um Call Center e um sistema de agendamento, para evitar longas esperas e aglomeração.

“Nosso maior compromisso é com o cidadão. Por isso, vamos continuar garantindo a prestação dos serviços e de todo tipo de informação importante para o nosso público”, destacou Fran Britto, diretora do órgão.

Além dos atendimentos presenciais, os órgãos parceiros da OCA oferecem uma gama de serviços que podem ser realizados de forma online. Confira abaixo.

CPF

A Receita Federal do Brasil dispõe de uma plataforma totalmente online e gratuita para emitir a 2° via do seu CPF – Cadastro de Pessoa Física. Basta acessar o link e informar os seus dados.

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/impressaocomprovante/consultaimpressao.asp

Energisa

Para ter acesso online aos serviços da Energisa, você pode baixar gratuitamente o aplicativo “Energisa ON”. Por meio dele, é possível solicitar os seguintes serviços: fatura/segunda via, consulta de débitos, religação, negociação de débitos, recuperação de acesso, falta de energia, informar pagamento, histórico de consumo e autoleitura.

Além do app, você pode realizar inúmeros serviços da Energisa no site da instituição, disponível em: https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento.

Você também pode solicitar serviços nos seguintes canais alternativos de atendimento:

WhatsApp: 99233-0341;

Telefone: 0800647-7196.

Prefeitura Municipal de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco disponibilizou um e-mail para a realização de atendimento remoto. Os serviços disponíveis são: consulta de débitos, demonstrativo de débitos, certidão de bens imóveis, certidão negativa de débito, emissão de certidão positiva com efeito negativo, BCM (Boletim de Cadastro Mobiliário), BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário), emissão de IPTU, emissão de alvará, emissão de taxa de alvará, emissão de taxa de ISS, nota fiscal avulsa, consulta de processo e emissão de taxas diversas.

O e-mail para a realização do atendimento é o [email protected], disponível das 07h30min às 13h.

Sistema Nacional de Emprego (Sine/AC)

Após a publicação da portaria n° 1.065, de 23 de setembro de 2019, o governo federal criou a Carteira de Trabalho Digital. Com isso, a carteira física (em papel) foi extinta. Você pode ter acesso a todos os seus dados trabalhistas e a serviços como o Seguro Desemprego, por exemplo.

É rápido e simples. Basta baixar o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, efetuar o login, caso você já tenha, ou criar um acesso, informando os seus dados. O Sine continua tirando dúvidas e auxiliando no acesso à Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego somente por telefone.

Telefones para tirar dúvidas: 3215-2419 / 3215-2448.

Horário de atendimento: das 7h30min às 13h30min

TRE/Título de eleitor

O Tribunal Superior Eleitoral oferece uma plataforma totalmente digital dos seus serviços, o App “E-título”.

Por intermédio dele, você pode solicitar: certidão de quitação eleitoral, certidão de “nada consta” criminal-eleitoral, justificativa eleitoral, consulta de débitos eleitorais, consulta a locais de votação e cadastro como mesário voluntário.

Existe ainda o site de atendimento remoto do TSE, o Título Net, disponível em https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-de-eleitor/pre-atendimento-eleitoral-titulo-net.

Pelo site, é possível requerer a primeira via do título (alistamento), mudança de município (transferência), alteração de dados pessoais, alteração de local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade ou revisão para a regularização de inscrição cancelada.

O TSE disponibiliza ainda um WhatsApp para atendimento. O número é o (69) 8433-3080, e o horário de atendimento é das 7 às 12h.

Você pode ter acesso a todas as informações dos serviços oferecidos pela OCA por meio do Guia de Serviços Públicos do Acre, em gsp.ac.gov.br.