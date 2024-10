Fenômeno La Niña, com chuvas e alagações, pode atingir o Acre ainda em 2024

A Defesa Civil Estadual no Acre espera que as chuvas que levarão à próxima cheia do rio Acre iniciem em janeiro, fevereiro ou março de 2025, mas não descarta que o fenômeno La Niña tenha sua intensidade antecipada ainda para o fim deste ano.

De acordo com o Coronel Carlos Batista, coordenador da Defesa Civil do Acre, as mudanças climáticas tornaram as previsões a médio e longo prazo menos confiáveis. “Ultimamente, na natureza, temos visto que tudo é possível. As previsões que os institutos fazem dão um norte, mas não é 100% de certeza, porque são previsões a longo prazo. De repente podem ocorrer chuvas em grandes volumes, em 24 horas, em 48 horas, e a gente tenha um volume muito grande com subida acentuada do rio”, disse.

Nos últimos dias, Rio Branco e municípios da região do alto e baixo Acre têm convivido com temporais. Ontem, domingo (13), uma chuva forte acompanhada por ventos de até 80km/h elevou o nível do rio Acre na capital de 1,59m para 2,70m em 24 horas, mas Batista explica que a queda de água foi local. “Na bacia do Rio Acre, as chuvas em grandes volumes acima de 100 milímetros que nos preocupam são as chuvas em Xapuri, e Brasiléia, Assis Brasil, e comunidade Aldeia dos Patos, lá em cima. A chuva de ontem foi de 20,6 milímetros, mas foi uma chuva local”, afirmou.