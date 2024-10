Maioria dos municípios tem qualidade do ar moderada nesta terça

Rio Branco vista de cima, a partir do bairro Morada do Sol I Foto: Whidy Melo/ac24horas

Rio Branco vista de cima, a partir do bairro Morada do Sol I Foto: Whidy Melo/ac24horas

Apenas dois municípios do Acre apresentam boa qualidade do ar na manhã desta terça-feira (15), entre as cidades monitoradas. As informações são da plataforma IQAir, que afere a qualidade do ar em todo o mundo.

De acordo com os dados consultados às 6h desta terça (15), Cruzeiro do Sul apresentou 6.3µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico) e Manoel Urbano 5.6µg/m³, sendo estes municípios classificados com “boa” qualidade do ar.

Em Acrelândia, sensores constataram 21.5µg/m³; em Rio Branco, 15.8µg/m³; em Xapuri, 14.5µg/m³; em Santa Rosa do Purús, 13.6µg/m³; em Tarauacá, 11.2µg/m³. Estes municípios recebem a classificação de qualidade do ar “moderada” e a recomendação é de que pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos, e pessoas com doenças respiratórias) evitem passar longos períodos em áreas externas sem o uso de máscaras.