Ascom/Polícia Civil do Acre –

Na manhã deste sábado, 5, a Polícia Civil a terceira fase da deflagrou operação “Carretera Cerrada” de cumprimento de mandados de busca e apreensão a capturou quatro pessoas envolvidas em crimes de tráfico de drogas, integrar o organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e roubo de caminhonetes.

A operação teve como principal objetivo o fortalecimento da segurança em áreas de fronteira.

Nesta fase da Operação foram cumpridos 08 (oito) mandados de busca e apreensão, com alvos em Rio Branco e Plácido de Castro.

No curso da operação, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de J.P.MC, de 20 anos, preso em flagrante pelo crime trafico de drogas majorado pela participação da menor D.A.S. e é apontado pela Polícia Judiciária como integrante de uma associação criminosa, sendo responsável pelo tráfico de drogas e recepção de veículos roubados na divisa do Brasil com a Bolívia.

Ainda em desdobramento das ações policiais, dois indivíduos foram presos em flagrante delito: L.S.C por organização criminosa, e E.L.R por posse de arma de fogo.

Por fim, a Polícia Civil capturou I.R.S.B um integrante de organização criminosa egresso do sistema penitenciário, que havia cortado a tornozeleira uma adolescente das iniciais D.SA.S. de 17 anos de idade foi apreendida.

Além das prisões, a Polícia Civil também retirou de circulação ativos criminais como drogas e arma que supostamente seria usada no cometimento de delitos.

Segundo o Delegado Danilo Almeida, como o crime funciona como uma rede capilarizada e conectada, as ações de fortalecimento da segurança na área da fronteira têm refletido positivamente em todos os rincões do Acre, especialmente na Capital Rio Branco.

Os presos foram conduzidos a delegacia para lavratura de autos de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.