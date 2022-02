Sesc Acre abre edital de credenciamento para Personal Trainer

Sesc Acre iniciou na quinta-feira, 3, as inscrições no credenciamento de Personal Trainer para 2022. O objetivo é que os profissionais de Educação Física, habilitados, para atender nas dependências da academia do Sesc a fim de personalizar seu serviço.

QUAIS OS CRITÉRIOS:

– Ser graduado em Bacharel em Educação Física – comprovado por meio de certificado emite pela Universidade/Faculdade;

– Possuir registro no CREF e estar em situação regular – comprovado através da apresentação da carteira do CREF e Declaração emite pelo CREF comprovando sobre a situação atual;

– Apresentar curso na área de treinamento personalizado (Personal Trainer), comprovado por meio de certificado com no mínimo 20h;

– Não ter vínculo com a Instituição Sesc;

– Utilizar uniforme padronizado, conforme Anexo III;

– Ficar atento ao cumprimento das cláusulas previstas no Termo avulso, Anexo I, assim como o Contrato, Anexo II;

– Pagar mensalidade de R$ 100,00.

As inscrições podem ser feitas na Central de Atendimento do Sesc Bosque, horário de 7h às 18h, Av. Getúlio Vargas, 2473 – bairro Bosque.

Clique para acessar o Anexo_I.pdf

Clique para acessar o Anexo_II.pdf

Clique para acessar o Anexo_III_okok.pdf