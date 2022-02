Acre cria “Vale-Uniforme” para distribuir fardamento escolar

Com objetivo de tratar sobre mudanças na logística de entrega do fardamento dos estudantes das escolas estaduais do Acre, a titular da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Socorro Neri, e o gestor da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, reuniram-se na sede da pasta, em Rio Branco, nesta quinta-feira, 3.

A ideia é que seja criado um “Voucher Uniforme Escolar”, ou seja, um vale ou autorização via QRCode contendo dados da escola e do aluno, a ser entregue aos pais ou responsáveis para que o recebimento do uniforme seja efetuado diretamente na empresa.



“Será facilitada a entrega do fardamento aos alunos, afinal, os responsáveis receberão o voucher no ato da matrícula e poderão informar os tamanhos diretamente na confecção. Dessa forma, garantiremos maior transparência, agilidade e controle de logística”, destacou a secretária Socorro Neri.

De acordo com o secretário Assurbanipal Mesquita, a SEE será o primeiro órgão a aderir ao Programa de Compras Governamentais para a Indústria: “Nesta primeira reunião, discutimos como será o formato e o credenciamento das empresas, visto que o novo modelo de compras pretende ter o fornecimento diretamente das indústrias acreanas, como recomenda o governador Gladson Cameli”.