Governo do Acre seleciona estagiários de níveis médio e superior

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 3, edital para o processo simplificado de seleção de estagiários, visando a formação de cadastro de reserva.

As inscrições se iniciaram dia nesta quinta, 3, e, como procedimento de prevenção à contaminação por covid-19, serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico.

Os candidatos devem acessar o edital em www.ciee.org.br, fazer sua inscrição e enviar os documentos listados no site até o dia 5 de março.

O candidato deverá enviar no upload (arquivo único em PDF), os seguintes documentos: histórico escolar, para estudantes de nível superior, constando as disciplinas e notas do último semestre, e para os estudantes de nível médio, o boletim escolar com as notas obtidas, também no último semestre.

A seleção será realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e é destinada para alunos do ensino médio, a partir do 2º ano, e alunos dos cursos superiores de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Letras-Português, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Química, Analise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Pública, Recursos Humanos, Redes de Computadores, Sistema de Informações e Sistema de Internet, a partir do 2º período.

O processo tem validade de 12 meses e os selecionados irão atender as necessidades do governo estadual, no âmbito da administração direta e indireta, com carga horária prevista entre 20 e 30 horas semanais.