A gestão do prefeito Tião Bocalom ampliou em R410 milhões a arrecadação de tributos entre 2020 e 2021 -e celebra o crescimento de 18% especificamente na arrecadação do Refis no ano passado, um valor superior a R$18,1 milhões.

“Saímos de 2020 com R$34 milhões para 44 milhões em 2021”, confirmou o secretário de Finanças de Rio Branco, Cid Ferreira, ao comentar a arrecadação geral.

A capital conta com cerca de 135 mil imóveis cadastrados, mas apenas uma parte contribui com os tributos. Um recadastramento imobiliário está nos planos.