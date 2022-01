Instituto Nacional de Cardiologia abre seleção para estágio

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/01/2022 | Edição: 20 | Seção: 3 | Página: 92

Órgão: Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção Especializada à Saúde/Instituto Nacional de Cardiologia

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA doravante denominado INC, sediado na Rua das Laranjeiras, 374, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ, realizará procedimento para seleção de Estágio Não-Obrigatório a ser desempenhado neste INC, localizado no seguinte endereço: Rua das Laranjeiras, 374 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ .

O edital normativo válido, com todas as normas e os requisitos para a participação poderá ser obtido no endereço eletrônico:https://inc.saude.gov.br/htm/ensino.htm, no subitem estágios.

Vagas: ANEXO 03 – PAE Não-Obrigatório – (BIBLIOTECA), ANEXO 04 – PAE Não-Obrigatório – (ENFERMAGEM), ANEXO 05 – PAE Não-Obrigatório – (FARMÁCIA HOSPITALAR), ANEXO 06 – PAE Não-Obrigatório – (NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (NATS) / ATS), ANEXO 07 – PAE Não-Obrigatório – (NUTRIÇÃO), ANEXO 08 – PAE Não-Obrigatório – (PESQUISA TRANSLACIONAL), ANEXO 09 – PAE Não-Obrigatório – (TERAPIA OCUPACIONAL), ANEXO 10 – PAE Não-Obrigatório – (FISIOTERAPIA), ANEXO 11 – PAE Não-Obrigatório – (MEDICINA – UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA), ANEXO 12 – PAE Não-Obrigatório – (SERVIÇO SOCIAL) e ANEXO 13 – PAE Não-Obrigatório – (ADMINISTRAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA).

JOÃO MANOEL DE ALMEIDA PEDROSO

Diretor Geral