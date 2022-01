Indígenas são orientados a manter cuidados contra Covid-19

O Distrito Federal começou a vacinar pessoas com 49 anos a partir de hoje. A vacinação contra a Covid-19 começou no dia 19 de janeiro e o DF já recebeu 1.455.070 doses de imunizantes.

“Um novo tipo de coronavírus ainda mais transmissível está contaminando milhares de pessoas e aumentando os casos de Covid-19 no mundo.

Txai, ainda não é hora de relaxar na prevenção: o uso de máscara, higienização das mãos com álcool/ água e sabão e o distanciamento social, continuam sendo medidas necessárias para não se contaminar.A vacinação para crianças está chegando nas aldeias, e todos devem tomar a vacina para estarem em segurança!”.

Esse é comunicado via podcast que a Comissão Pró-Ìndio do Acre (CPI) está retransmitindo às aldeias de todo o Estado visando alertar as comunidades indígenas para os perigos da variante Ômicron. O áudio é traduzido para diferentes línguas.