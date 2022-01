Cruzeiro do Sul lança calendário de pagamento de servidores

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, mantém o planejamento e reafirma o compromisso com seus servidores, lançando o calendário anual de pagamento. A divulgação aconteceu nessa quinta-feira, 20 de janeiro, e vai possibilitar que o servidor possa se programar financeiramente ao longo do ano, além de fortalecer a segurança e a imagem fiscal do município.

Para nós que trabalhamos como servidores do município, ter o calendário de pagamento do ano inteiro é fundamental, a gente pode se programar, planejar a vida e o que podemos fazer com nossa renda ao longo do ano”, é o que conta a servidora Maria Isaiane.

Segundo o secretário de finanças do município, o calendário é fruto de trabalho e planejamento.

“Desde o começo da gestão o nosso prefeito Zequinha Lima e o nosso vice Henrique Afonso, trabalham com planejamento em todas as áreas. Com relação às finanças esse planejamento é fundamental, já que os municípios do Brasil sofrem com um repasse que na maioria dos casos é bem inferior às demandas da gestão. Por isso, é preciso ter certeza de como se vai gastar cada centavo do dinheiro público. É dessa forma que conseguimos honrar nossos compromissos e, na medida do possível, valorizar nossos servidores”, disse Anízio Correia, secretário municipal de finanças.

A atual gestão municipal tem se caracterizado por planejar os gastos. O planejamento é atribuído pela gestão como fundamental para possibilitar medidas que beneficiam os servidores. Além do abono para os funcionários da educação – proveniente dos recursos do Fundeb – o município também antecipou 13º salário dos servidores e garantiu uma boa “injeção” na economia local durante as festas de fim de ano e, já no início de 2022, divulga o calendário de pagamento para todo o ano.

“Isso demonstra o compromisso que temos com nossos servidores. Sabemos que pagar em dia é obrigação de uma gestão, mas os que conhecem a realidade dos municípios sabem que isso só é possível com muito planejamento e respeito com a coisa pública, e disso eu não abro mão!” Pontuou o prefeito Zequinha Lima.