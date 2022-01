Saíram editais de cursos de línguas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Dayana Soares/Agência de Notícias do Acre –

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) divulgou os editais de matrículas para o primeiro semestre de 2022 do Centro de Estudo de Línguas de Rio Branco (CEL) e do Núcleo de Estudo de Línguas de Cruzeiro do Sul (NEL-CZS). As publicações estão disponíveis no Diário Oficial do Estado.

Para participar do processo, o candidato deverá fazer sua pré-matrícula online, entre os dias 14 e 16 de fevereiro para estudantes da rede pública e bolsistas de escolas particulares que comprovem baixa renda. Já a comunidade poderá fazer a pré-matrícula em 21 e 22 de fevereiro, em Rio Branco, e entre 21 e 23 do mesmo mês em Cruzeiro do Sul.

São 1.085 vagas, sendo 910 vagas na capital, distribuídas entre os cursos de inglês, espanhol, francês, italiano e libras, e 175 no Juruá, com vagas para inglês, espanhol e português.

Após a pré-matrícula, os candidatos deverão comparecer às secretarias administrativas de CEL e do NEL-CZS munidos das cópias e documentos descritos no edital para a confirmação da matrícula. O início das aulas está previsto para 14 de março e serão ofertadas de forma presencial, semipresencial ou remota, conforme orientações do governo do Estado e da SEE, tendo em vista a pandemia da covid-19.

Acesse os editais: https://drive.google.com/file/d/1bcNQmIHK_gCBUJIgu8O-cVh0FRwFPuCI/view