Concurso dos Bombeiros tem retificação publicada em edital

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), publicou no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira, 27, o edital nº 003 Seplag/CBMAC, que retifica o edital nº 001/2022 de 07 de janeiro de 2022, do concurso público para matrícula no curso de formação de aluno soldado combatente do CBMAC.

Entre as alterações mais expressivas, o concurso passa a constar com um cadastro de reservas de 32 vagas, sendo 25 para Aluno-Soldado Combatente Masculino e sete para Aluno-Soldado Combatente Feminino. Além de atender a exigência de diploma ou certificado de conclusão do ensino superior acompanhado do original para conferência, deve-se apresentar, até o fim do curso de formação, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), para condução de veículo automotor.

Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Acesse o edital aqui.