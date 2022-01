Concurso do Ibama será domingo (30) no Acre; saiba onde fica seu local de prova

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cebraspe) anunciou nesta quinta-feira (27) o número de candidatos inscritos ao concurso do Ibama.

No Acre, 3.649 candidatos disputam 15 vagas de técnico ambiental. São 243 candidatos por vaga. As provas serão realizadas neste domingo, dia 30 de janeiro.

Organizado pelo Cebraspe, o certame oferta 568 vagas e possui 151 mil inscritos em vários Estados. As provas objetivas do concurso terão 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. A prova discursiva valerá 30 pontos e consistirá de um texto dissertativo de até 30 linhas, abordando temas relacionados a conhecimentos específicos para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental; e um texto de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a atualidades para a função de Técnico Ambiental.

Consulte aqui o local de prova https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibama_21 e aqui https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/IBAMA_21/arquivos/IBAMA_21__DEMANDA_CANDIDATO_VAGA.PDF o número de candidatos e vagas: