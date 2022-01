Está em andamento o processo seletivo para contratação de quatro estagiários, que atuarão em um projeto desenvolvido em uma parceria entre o Instituto Federal do Acre (Ifac) e o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), para a análise e desenvolvimento de software.

A bolsa mensal é de R$ 1.100,00, com duração de seis meses, podendo ser prorrogado o contrato por até dois anos. As vagas foram ofertadas aos estudantes dos cursos regulares do Ifac Campus Rio Branco.

Os 15 candidatos inscritos foram entrevistados por videoconferência nos dias 18 e 19. A segunda etapa de entrevistas está prevista para o dia 26 e seguirá avaliando a experiência profissional, envolvimento com projetos de pesquisa e participação em competições de programação. A divulgação do resultado final ocorre dia 31 de janeiro. Acompanhe aqui.

O plano de trabalho será executado pelo TJAC e a atuação ocorrerá na sede administrativa do Poder Judiciário, podendo ocorrer de forma remota. Os selecionados colaborarão com a manutenção de soluções tecnológicas, levantamento e análise de requisitos de documentação, realização de testes, realização de treinamento da ferramenta desenvolvida e resposta a questões técnicas relacionadas.