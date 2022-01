Programa Jovens Embaixadores: inscrição até 9 de fevereiro

Clícia Araújo/Agência de Notícias do Acre –

As inscrições para o Programa Jovens Embaixadores (JE), da Embaixada Americana no Brasil, estão abertas até o dia 9 de fevereiro para estudantes do ensino médio da rede pública do Brasil, e devem ser feitas pelo site www.jovensembaixadores.org.br.

O programa é uma iniciativa da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos da América no Brasil e selecionará 50 estudantes brasileiros para intercâmbio nos Estados Unidos, com tudo pago.

O público-alvo do programa são jovens que se comunicam bem em inglês, com espírito empreendedor que, por meio de iniciativas e ações criativas e inovadoras, sejam elas pequenas ou grandes, geram benefícios e ajudam a promover o bem-estar social.

Em 2020 a jovem embaixadora representante do Acre foi a estudante Ana Carla Fraga. Foto: Jorge William/SEE

Os estudantes terão a chance de fazer um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos em julho. Caso não seja possível o intercâmbio, por conta da pandemia da covid-19, os selecionados serão convidados a participar de um intercâmbio em formato virtual, interativo e inovador.

A experiência de atuar como jovem embaixador permite que os horizontes desses alunos se ampliem, ao mesmo tempo em que auxilia no estreitamento dos laços de amizade, respeito e colaboração entre Brasil e Estados Unidos.

“É um programa sensacional, pois ele visa oferecer uma experiência ímpar aos alunos do ensino médio da rede pública que se dedicam aos estudos, que falam inglês e que se engajam em iniciativas que impactam positivamente a sua comunidade”, ressaltou Charles Sante, coordenador do Centro de Estudos de Línguas.

Cristhian Machado representou o Acre no programa JE de 2021. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Durante 15 anos consecutivos o Acre tem sido representado e, desde 2007, 15 estudantes da rede pública de ensino já participaram do programa JE.

Requisitos para participar do Programa Jovens Embaixadores

Ter nacionalidade brasileira;

Ter entre 15 e 18 anos durante a duração do programa;

Ser aluno do ensino médio na rede pública (já ter cursado pelo menos o 1º ano do ensino médio em 2021 – alunos que iniciarão o 1º ano do ensino médio em 2022 não poderão se candidatar);

Ter boa fluência oral e escrita em inglês;

Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior;

Jamais ter viajado para os Estados Unidos;

Pertencer à camada sócio-econômica menos favorecida;

Ter excelente desempenho escolar;

Ter perfil de liderança e iniciativa;

Ser comunicativo(a);

Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade;

Estar, atualmente, engajado(a) em iniciativa(s) de empreendedorismo/impacto social em sua comunidade por pelo menos 6 meses.