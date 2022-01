O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem realizado melhorias no ramal Rio Pardo, em Tarauacá. A ação foi executada na semana passada e contou com a utilização de uma patrol, uma pá carregadora, uma retroescavadeira e um caminhão caçamba.

Os técnicos da autarquia atuam no melhoramento da estrada vicinal com serviços de reestruturação, limpeza e estabilização do ramal. Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os serviços beneficiam as famílias que vivem na localidade.

“Várias famílias dependem desse ramal para escoar sua produção; esse trabalho do Deracre deve ajudar esses moradores que agora passam a ter acesso à energia elétrica em suas casas e graças à solicitação do deputado Jesus Sérgio e o apoio do governador Gladson Cameli, as equipes do Deracre estão trabalhando”, afirmou o presidente.

De acordo com Jorge Luís Silva, gerente regional do Deracre, a ação vai facilitar o acesso dos moradores do ramal e deve garantir o transporte de postes de energia. “É uma ação conjunta e estamos trabalhando para que essas famílias possam ter acesso ao ramal e agora, com a chegada do Programa Luz para Todos, possam ter energia de qualidade em casa”, afirmou o gerente.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.