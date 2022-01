esultado de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Cidadania e o Narcóticos Anônimos, a Linha 132, de atendimento direto à população, totalizou 24,7 mil ligações entre maio e dezembro de 2021.

Por meio da ação, a população de todo o país pode ligar gratuitamente para o Narcóticos Anônimos e obter orientações e informações sobre serviços prestados e caminhos para a recuperação de problemas decorrentes do uso de drogas. O serviço funciona 24h, sete dias por semana e conta com 78 plantonistas.

De acordo com o balanço realizado pelo Narcóticos Anônimos, a duração média das chamadas foi de 1min29s, mas houve ligações de até 1h52min. No total, o serviço acumulou 613 horas de atendimento à população nesse período de oito meses.

“Essa parceria é muito importante para integrar ações no caminho do tratamento e recuperação da dependência química por meio de serviços de utilidade pública”, afirmou Quirino Cordeiro, secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. “Dentro da Nova Política Nacional de Drogas, envolver e fortalecer o trabalho realizado pelas entidades da sociedade civil é uma das nossas prioridades”, completou.

Segundo o gráfico traçado dos atendimentos, as horas com maior demanda de procura do serviço são entre 9h e 15h. O DDD mais frequente nas chamadas é o 11, da cidade de São Paulo, com mais de 6.800 ligações registradas. Ao todo, houve registros de chamadas de 67 DDDs.

Quase metade das pessoas que fizeram ligações são conectadas a alguma unidade dos Narcóticos Anônimos (49,3%). Outros 29,4% são dependentes químicos em potencial (29%) e familiares de pessoas com dependência em busca de canais de atendimento e acolhimento (16,5%).

As conversas resultaram em encaminhamentos a grupos presenciais, a reuniões virtuais, a sites especializados e a reuniões abertas e serviços de outras entidades que trabalham com a questão dos cuidados e prevenção às drogas. O acordo de cooperação tem duração de dois anos, com possibilidade de prorrogação, e não prevê transferências de recurso financeiro entre as partes.

Conceito

A Nova Política Nacional sobre Drogas diferencia usuário e traficantes. Prevê ações de endurecimento contra o narcotráfico. Tem foco na abstinência, posição contrária à legalização e ações tanto no tratamento de dependentes químicos quanto voltadas para a família.

O modelo aposta na interligação da rede de assistência, que envolve dezenas de instituições e entidades federais, estaduais e municipais, como Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios, CAPS, comunidades terapêuticas, hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, clínicas especializadas, casas de apoio e grupos de mútua ajuda, entre outros.