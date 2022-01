Assessoria de Comunicação da PMAC –

Guarnição do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) localizou no final da manhã deste sábado, 22, uma motocicleta roubada. O veículo estava no José Hassem, em Epitaciolândia.

Acionados via COPOM para realizarem uma averiguação, os militares localizaram uma motocicleta, Biz vermelha, abandonada. O veículo estaria com a chave na ignição, corrente e placa quebradas.

Encaminhada a Delegacia, a guarnição encontrou a proprietária do veículo, que informou que a motocicleta tinha sido subtraída por um cidadão com utilização de arma de fogo, no dia anterior, em frente ao Ginásio Esportivo de Brasileia.