Após um período com as atividades parada devido a pandemia no ano de 2021, a diretoria dos escoteiros de Xapuri oficialmente anunciou na manhã de 22 de janeiro de 2022 que as atividades da instituição estará sendo retomada na próxima semana dia 26 de janeiro de 2022.

O grupo retomará com algumas mudanças e novidades, uma delas é a criação da seção de lobinhos com idades de 06 a 10 anos.

Faça sua inscrição através do contato abaixo e venha fazer parte desta instituição!

(68) 999146593- chefe Maurílio Flores.

“Entre em contato e faça sua inscrição! Não temos taxa! Uniforme gratuito”, informa a prefeitura do município.