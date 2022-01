Os dois processos seletivos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com mais de 200 mil vagas temporárias para quem quer trabalhar no Censo Demográfico de 2022 — cujas inscrições se encerraram nesta sexta-feira — atingiram a marca de um 1.101.911 de inscritos, sendo 513.459 para Agente Censitário Supervisor, Agente Censitário Municipal e recenseadores.

O balanço final do total de candidatos, no entanto, somente será conhecido após 16 de fevereiro, último dia para o pagamento da taxa de inscrição.

Divulgação

As provas serão aplicadas no fim de março

O balanço final do total de candidatos, no entanto, somente será conhecido após 16 de fevereiro, último dia para o pagamento da taxa de inscrição.

As seleções chegaram a ter as inscrições prorrogadas uma vez, ampliando ainda mais o número de candidatos interessados.

São oferecidas 183.021 vagas para recenseador, com taxa de inscrição de R$ 57,50. A função exige apenas nível fundamental. Neste caso, os selecionados ganharão uma remuneração de acordo com a produção. A prova será aplicada na manhã do dia 27 de março de 2022.

Há outras 18.420 oportunidades para agente censitário supervisor, com salário previsto de R$ 1.700. Existem ainda 5.450 vagas para agente censitário municipal, com rendimento de R$ 2.100. Nos dois casos, os interessados — que devem ter ensino médio — terão que pagar uma taxa de participação de R$ 60,50. A prova será realizada também em 27 de março, mas na parte da tarde.

As vagas são distribuídas por 4.409 municípios do país (no caso de agentes) e 5.297 cidades (para recenseadores).

Vagas de recenseador

As inscrições são feitas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). No ato de inscrição, o candidato precisa escolher em qual cidade realizará a prova e a futura área de trabalho, se aprovado. As áreas de trabalho podem corresponder a um ou mais bairros, ou a comunidades.