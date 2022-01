Nas férias, o cuidado com as crianças no trânsito é prioridade

Nas férias escolares o número de veículos nas rodovias costuma aumentar, bem como o de sinistros no trânsito. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que, neste período, diversos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito realizam abordagens educativas para reforçar as orientações de direção segura, compartilhando medidas para evitar sinistros, como a não utilização de celular na direção, uso do cinto de segurança e proibição de dirigir após ingestão de bebida alcoólica, entre outras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2018, foram registradas 170 mil multas devido à falta do cinto de segurança, terceira infração mais cometida nas rodovias daquele ano.

Nas viagens ou nas cidades também é necessário estar atento aos equipamentos obrigatórios do veículo, ao uso correto do cinto de segurança e respeitar os limites de velocidade.

Para as crianças os cuidados são: andar sempre pela calçada, atravessar qualquer rua ou avenida acompanhada de um adulto, evitar brincar próximas ao fluxo de veículos, caminhar ou pedalar sem fones de ouvido para que sua atenção esteja no entorno e elas não se dispersem e priorizar sempre o lado da calçada na hora de descer do veículo.

Ao praticar essas ações, condutores e pedestres contribuem para um trânsito seguro e evitam os sinistros.