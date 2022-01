Em Rio Branco, 1.273 exames deram 57% positivos para Covid-19

O drive truh da Arena Floresta, em Rio Branco, realizou nesta quinta-feira (20) 1.273 testes, sendo que 724 apresentaram resultado positivo para Covid-19.

O resultado positivo equivale a 57% do total de exames. “Vamos se vacinar, minha gente”, pediu o prefeito Tião Bocalom depois que recebeu o balanço do dia no drive trhu.

Segundo a prefeitura, o drive-thru vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira, a partir das 8h e vai se estender até 17h. Os testes são realizados com a pessoa dentro do carro ou acomodada em cadeira disponível no local.