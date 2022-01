É apaixonado(a) por transparência pública? Conhece a Lei de Acesso à Informação (LAI)? Chegou a sua chance de fazer parte da equipe da Fiquem Sabendo!

Estamos contratando estagiário(a) de Direito para integrar uma equipe jovem, engajada e apaixonada. Buscamos alguém que tenha afinidade com direito administrativo e constitucional, que esteja cursando o 3º ano em Direito e com disponibilidade para trabalhar no período diurno.

A vaga é para estágio remoto de 6 horas/dia, com bolsa de R$ 1.200,00. Queremos alguém para integrar nossa equipe permanentemente, mas vamos começar com um período de teste de 3 meses.

Atividades:

Acompanhamento de decisões de órgãos judiciais e administrativos na área de transparência pública;

Desenvolvimento de pesquisas jurídicas envolvendo transparência pública;

Auxílio na redação de peças jurídicas;

Auxílio na realização de levantamentos e apoio na solução de dúvidas jurídicas da equipe de jornalismo;

Formulação de pedidos de acesso à informação a órgãos da Administração Pública.

Nossa equipe está a procura de alguém dedicado, cheio de ideias e pronto para experimentar e inovar todos os dias. Também é um diferencial saber inglês e gostar de atualidades.

A candidatura de pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, refugiadas e mulheres é especialmente encorajada.

Embarque nessa jornada pela transparência pública no Brasil com a gente!

Envie seu CV + carta de motivação para [email protected] com o assunto “estágio de direito”, até o dia 26 de janeiro de 2022.