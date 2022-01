Saiu resultado de concurso para candidatos com deficiência no TST

PUblicação desta quinta-feira (20) no Diário Oficial da União:

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE CONCORREM ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA APÓS RECURSOS – EDITAL N° 46/2022

O Ministro Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho informa que a partir de 20/1/2022 estará disponível, no site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br o Edital n° 46/2022 – Resultado da Avaliação dos Candidatos que Concorrem às Vagas Reservadas às Pessoas com Deficiência após recursos.

Brasília/DF, 19 de janeiro de 2022.

MINISTRO LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO