O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio das Pró-Reitorias de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proinp) e Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Prodin), está com inscrições abertas para a seleção de fundações de apoio que tenham interesse em atuar junto à projetos de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e de estimulo à inovação.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 11 de fevereiro. Os interessados devem encaminhar a documentação exigida em edital em formato PDF ou de maneira compactada pelas extensões .zip ou .rar, para o e-mail [email protected] Ao todo, serão selecionadas duas fundações de apoio, que irão desenvolver ações no prazo de 12 meses. As demais instituições classificadas farão parte de cadastro de reserva, que terá validade de 24 meses.

Acesse aqui o edital para saber mais informações

Conforme explica a diretora do Núcleo de Inovação Tecnológica do Ifac, Herika Fernanda Montilha Satrapa, a expectativa é de que com a seleção o Ifac tenha mais de uma fundação atuando no gerenciamento financeiro de projetos.

“A utilização de fundações de apoio, por meio das Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT), têm se mostrado exitosas após o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. São parcerias que conferem maior agilidade e eficiência nos processos administrativos de aquisição de insumos e equipamentos para pesquisa, além do pagamento de bolsas. Uma dinâmica que contribui para estimular a comunidade acadêmica no desenvolvimento de projetos em parceria com os mais diversos setores, a fim de produzir novas tecnologias e promover o desenvolvimento regional”, destacou Herika Montilha.

De acordo com o cronograma, com o encerramento das inscrições a Comissão de Processo Seletivo, composta por servidores da Proinp e Prodin, realizará a análise documental no período de 12 a 25 de fevereiro. A classificação preliminar está prevista para ser divulgada no dia 03 de março. O resultado final e homologação acontecem nos dias 10 e 11 de março, respectivamente.