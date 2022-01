As principais vias do município de Manoel Urbano estão mais iluminadas. Na próxima semana a Energisa Acre vai formalizar a entrega das obras de modernização da iluminação pública do município, que consiste na troca de lâmpadas menos eficientes por luminárias de LED, mais modernas, duráveis, com menor consumo de energia elétrica e proporcionam um maior fluxo luminoso.

O projeto substituiu 145 pontos de iluminação em oito avenidas e ruas do município. O investimento foi de R$246 mil e prevê uma econômica anual de aproximadamente R$ 70 mil aos cofres públicos.

O convênio faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Acre, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e foi aprovado por meio de Chamada Pública realizada em 2020.

De acordo com o especialista em Eficiência Energética da Energia Acre, Pedro Henrique Melo, as obras foram realizadas em novembro e dezembro de 2021.

“Essa é mais uma iniciativa da Energisa para proporcionar mais conforto para a população. A troca de lâmpadas convencionais pela tecnologia led que são modernas com a capacidade de iluminação maior, permite além da melhoria na iluminação das vias, uma redução nas contas de iluminação pública da prefeitura, além da redução com os gastos com manutenção do sistema”, detalhou.

Desde 2019, por meio do seu Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEEL, a Energisa Acre já investiu mais de 6,7 milhões de reais em projetos de modernização/eficientização de iluminação pública nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Epitaciolândia, Brasiléia, Epitaciolândia, Capixaba e agora Manoel Urbano.