Stalin Melo –

Trinta e quatro estudantes acreanos, entre 12 e 14 anos, que se destacaram disputando os Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs) no ano passado, realizados no Centro Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, irão receber o Bolsa Atleta, benefício criado pela Secretaria de Especial do Esporte, ligada ao Ministério da Cidadania.

Cada família do aluno-atleta irá receber, de imediato, mil reais, além de 12 parcelas de cem reais ao longo de 2

A escolha dos estudantes, de acordo com Junior Santiago, chefe do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), foi realizada pela própria Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e pela Secretaria de Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

Os alunos contemplados são do Colégio Acreano, Colégio Tiradentes, Colégio D. Pedro, Escola Antônia Fernandes, Escola Elozira Tomé, Escola Marina Vicente e Instituto São José, todas instituições de Rio Branco. Do interior são alunos das escolas Nova Vida e São João Batista (Bujari), Odilon Pratagi (Brasileia) e José Valmir de Lima (Plácido de Castro).

Os atletas são de diversas modalidades esportivas, como basquete, futsal, handebol, voleibol, atletismo, judô e taekwondo. “É um apoio direto do governo federal aos estudantes-atletas, sem intermediários e não há contrapartida do Estado”, enfatiza o gestor.

Os JEBs do ano passado têm projetado alunos como Diego Silva, do Colégio Acreano. Atualmente, o estudante reside em São Paulo, onde estuda com bolsa integral no Colégio Amorim, e treina no Clube Pinheiros. “O Colégio Amorim é uma referência no esporte, pega os melhores atletas e indica aos clubes”, informa Santiago.

E, como parte da programação do Departamento de Esportes da SEE, no próximo dia 21, sexta-feira, o presidente da CBDE, Antônio Hora Filho, e o vice-presidente, Robson Aguiar, estarão no Acre para participar de um seminário sobre o calendário esportivo, além das seletivas da competição Gymnasiade, para estudantes de 15 a 17 anos, cujos classificados participarão, em março, das competições em Aracaju (SE).