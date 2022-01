“Está preparado (a) para desenvolver tecnologia cívica e projetos inovadores ao lado de uma equipe apaixonada por transparência pública?

A Fiquem Sabendo é uma agência de dados independente especializada no acesso a informações públicas. Nossa missão é batalhar para revelar dados e documentos escondidos da sociedade, enquanto formamos cidadãos ativos capazes de exercer a fiscalização dos recursos e serviços públicos.

Estamos em busca de um(a) gerente de projetos para trabalhar conosco no desenvolvimento de produtos digitais destinados a melhorar o acesso a dados públicos por jornalistas, ONGs, organizações do setor privado e da sociedade civil e demais cidadãos interessados. A vaga será responsável por gerir a equipe da FS e coordenar o desenvolvimento do Agenda Transparente, projeto que venceu o Desafio de Inovação da Google News Initiative em 2021.

Nessa posição, esperamos que você:

Trabalhe em parceria com um time apaixonado por transparência pública e tecnologia, demonstrando comprometimento e autonomia para contribuir com a missão da Fiquem Sabendo;

Exerça a função de P.O do Agenda Transparente, responsável pelo dia a dia do trabalho da equipe de tecnologia, colaborações com fornecedores externos, contratação e gestão da equipe própria do projeto – garantindo a execução dos escopos estabelecidos em ciclos curtos de ideação, desenvolvimento, entrega e validação – e entrega de prestação de contas para o financiador;

Realize ativamente a captação de recursos para o Agenda Transparente, sendo um porcentual de todo o valor captado considerado bônus;

Coordene a gestão diária da equipe geral da FS, responsável pela definição e acompanhamento dos OKRs de cada setor e pelos relatórios de métricas e impacto da agência.

Requisitos mínimos:

Experiência com desenvolvimento de produtos digitais e/ou gestão de equipes de tecnologia;

Especialização (ou conhecimento/experiência comprovada) em metodologias de gestão de projetos;

Experiência em cargos com perfil de liderança e resolução de problemas.

Visão analítica, empreendedora e crítica relacionada ao desenvolvimento de produtos e funcionalidades;

Boa comunicação oral e escrita, capacidade de lidar com diversidade de ideias e bom relacionamento interpessoal;

Proficiência em inglês escrito e oral (para gestão e coordenação de editais internacionais).

Esta vaga é de tempo integral e o trabalho será remoto, mas temos preferência por profissionais alocados em São Paulo. Isso porque buscamos pessoas interessadas em construir conosco a organização e potencialmente vamos estruturar um escritório físico no futuro.

Estimulamos a participação de pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, refugiadas, mulheres e moradoras de áreas de alta vulnerabilidade social no processo seletivo”.