A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB) e Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), ofertam, de forma gratuita, aulas de Futsal e Vôlei para crianças na faixa etária de 8 a 16 anos da comunidade da baixada da sobral.

O diretor de Esporte e Lazer da FGB, Edson Maria, afirma que o espaço do Centro de Iniciação ao Esporte propicia o desenvolvimento dessas atividades e destacou os aspectos trabalhados pela escolinha. “Criamos essas escolinhas, com crianças na faixa de 7 a 16 anos, e procuramos primeiro trabalhar a personalidade, a sociabilização, para então encontrar um talento e trabalhar os fundamentos do esporte”, enfatiza o diretor.

Um dos participantes do projeto, o coordenador de esporte Gladson Roque, destaca que o projeto é fruto do pedido da vice-prefeita Marfisa Galvão, e fala dos planos futuros. “Agora já estamos no segundo mês de sua realização, com 5 profissionais envolvidos, e pretendemos também fazer torneios da modalidade, abrir novas turmas de idades mais avançadas, para sempre desenvolver a modalidade em Rio Branco” conclui Gladson.

Estagiário de Educação Física na FGB, Lucas Oliveira, fala dos benefícios do projeto na comunidade. “É muito importante desenvolver a base na baixada da sobral com essas crianças, poder trabalhar os fundamentos básicos, além de incentivar o esporte, alegrar e levar o lazer para toda a comunidade”, destaca Lucas.

Ainda há vagas na turma de Futsal na faixa etária de 13 a 15 anos, em horário e data ainda a serem definidos, e na turma de Vôlei de 10 a 16 anos, sempre terças e quintas-feiras, das 14h às 16h. Os interessados podem comparecer ao CIE Bonsucesso, localizado no bairro Aeroporto Velho, CEP: 69914-220 (ao lado do Ginásio Coberto), e efetuar a inscrição.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES CIE BONSUCESSO

FUTSAL

DIAS DA SEMANA HORÁRIO QUANT. DE ALUNOS

Segunda-feira 14h às 15:30h Turma fechada

Quarta-feira 14h às 15:30h Turma fechada

Local: Centro de Iniciação ao Esporte – CIE Bonsucesso

Endereço: Aeroporto Velho, CEP: 69914-220 (ao lado do Ginásio Coberto)

Faixa Etária: 8 a 12 anos

Ainda a abrir: 13 a 15 anos (vagas abertas)

VÔLEI

DIAS DA SEMANA HORÁRIO QUANT. DE ALUNOS

Terça-feira 14h às 16h Vagas abertas

Quinta-feira 14h às 16h Vagas abertas

Local: Centro de Iniciação ao Esporte – CIE Bonsucesso

Endereço: Aeroporto Velho, CEP: 69914-220 (ao lado do Ginásio Coberto)

Faixa Etária: 10 a 16 anos