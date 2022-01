Governo está concluindo projeto da sede da Câmara de Rio Branco

O governo do Acre está empenhado em tirar Rio Branco da condição desfavorável de ser a única capital brasileira que não tem sede própria para a Câmara Municipal. Para tanto, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) trabalha com afinco na elaboração do projeto arquitetônico a ser entregue em fevereiro, com perspectiva de investimento na ordem de R$ 30 milhões.

Comissão responsável pelo andamento do projeto em recente reunião para ajustes finais. Foto: cedida

Todos os passos para a construção da sede vêm sendo dados por meio do termo de cooperação técnica firmado entre Estado, Município e Legislativo municipal.

O titular da Sedur, Luiz Felipe Aragão, esclarece que o projeto tem área de aproximadamente dois mil metros quadrados, a ser construído na BR-364, no trecho da Via Verde com Rua Itália, em frente ao prédio da Polícia Federal. Nesta primeira etapa, a Câmara terá plenária, setores administrativos, lanchonete e um auditório com capacidade para 282 pessoas.

“Sensível à problemática que representa a estrutura atual, insuficiente para atender a população que busca o apoio dos vereadores, bem como para comportar os servidores e assessores parlamentares, o governador demandou comprometimento e agilidade na elaboração do projeto”, observou o secretário.

Segundo o assessor e fiscal dos projetos da Câmara, Artemio Costa, o sonho de ter uma sede para a Câmara Municipal passou a se tornar realidade com a criação de um fundo específico para a construção, que acumulou R$ 6 milhões no período de 2015 a 2021.

“O passo seguinte foi criar uma comissão, percorrer gabinetes de parlamentares federais em busca de emendas, garantir o apoio do governador Gladson Cameli, do prefeito Tião Bocalom, enxugar gastos internos e economizar recursos para construir toda a primeira fase da obra a ser licitada”, explicou Artemio Costa.