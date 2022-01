O Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças (DEORF) da Secretaria de Orçamento e Organização Institucional (SEORI), do Ministério da Defesa (MD), abriu processo seletivo simplificado para uma vaga de cargo em comissão. Os candidatos à função de assistente (FCPE 102.2), para jornada semanal de 40h de trabalho, devem residir na capital federal e possuir formação de nível superior, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação.

O processo seletivo terá duas etapas, que abrangem a análise curricular e a entrevista. Na primeira, os interessados devem enviar o formulário de inscrição preenchido e currículo gerado no banco de talentos do Sistema de Gestão de Acesso (Sigepe), para o e-mail do departamento, entre os dias 14 de janeiro a 15 de fevereiro de 2022. Na segunda, os candidatos selecionados serão entrevistados pelos diretores da DEORF até o dia 4 de março.

Entre os requisitos técnicos desejáveis, destacam-se experiência nas principais rotinas de elaboração, análise, execução e alteração do planejamento e do orçamento público (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual). O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal do MD. O cargo tem remuneração total de R$ 2.064,45.

Serviço

Processo Seletivo Simplificado para a Concessão de Cargo em Comissão – Assistente

Inscrições: de 14/01/2022 a 15/02/2022, no endereço eletrônico: [email protected]

Entrevistas: até 04/03.