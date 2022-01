O objetivo geral do “Prêmio de Direitos Humanos da União Europeia” é ressaltar o compromisso da União Europeia e dos seus Estados-Membros no pleno respeito dos direitos humanos para todos, mais particularmente na promoção da igualdade de gênero e na eliminação de qualquer forma de discriminação baseada em diversidade de gênero. Para esse fim, a UE no Brasil e as Embaixadas dos Estados-Membros da União Europeia outorgarão um Prêmio de Direitos Humanos à uma Organização da Sociedade Civil (OSC) brasileira, que demonstre seu compromisso com a questão por meio de um projeto emblemático em andamento.

Sua colaboração é de grande valia, somando esforços para a divulgação de oportunidades para um maior número de interessados no âmbito dos Direitos Humanos.

As informações quanto ao Prêmio encontram-se no site da Delegação da União Europeia no Brasil bem como em nossas redes sociais abaixo:

Facebook: https://www.facebook.com/delegacaouenobrasil

Twitter: https://www.twitter.com/uenobrasil

Instagram: http://instagram.com/uenobrasil

A cerimônia de outorga do prêmio está prevista para acontecer em março de 2022, com data ainda a ser definida.