O Tribunal de Contas do Estado do Acre retomou nesta quinta-feira (13) o trabalho em home office como medida para redução do potencial de contágio da Covid-19. A portaria 28 disciplina o novo regime de trabalho, sendo que o atendimento ao público acontecerá pelo meio eletrônico ou telefônico até o dia 31 de janeiro.

Os membros, servidores e colaboradores lotados no âmbito do Tribunal de Contas podem optar pelo regime de home-office. Servidores com algum mal-estar típico da pandemia devem ficar em casa até o restabelecimento da saúde.

A portaria também suspende a realização de eventos e atividades presenciais até o dia 31 de janeiro. O servidor que retornar de viagens internacionais e interestaduais deverá permanecer 10 dias em isolamento domiciliar.

A portaria que disciplina o home office no TCE pode ser acessada aqui

http://sistemas.tce.ac.gov.br/diario/faces/paginas/publico/dec/visualizarDOE.xhtml?faces-redirect=true&includeViewParams=true&dataDEC=13-01-2022