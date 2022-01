PC diz que está no encalço do bando que fez reféns no Deracre

A polícia informa que está no encalço do grupo que fez reféns no Deracre. Proceceu comunicados à polícia boliviana e de Rondônia, para onde podem ter ido os integrantes do bando.

Veja nota da PC do Acre:

Nota Pública

A Delegacia-Geral da Polícia Civil informa que na noite desta segunda-feira, 10, a sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), na Via Chico Mendes, em Rio Branco, foi alvo de um assalto com sete reféns. Os reféns já foram libertados e passam bem.

Os criminosos levaram caminhonetes Mitsubishi L200 Triton, de placas QLX-3H45, QLX-3H65 e QLX-3G35, que foram avistadas direcionando-se à BR-364, na saída para Porto Velho (RO).

As sete vítimas foram localizadas próximo ao Ramal da Cinco Mil, na Estrada de Porto Acre.

A Polícia Civil iniciou as investigações imediatamente e está no encalço dos autores do crime. Também já estabeleceu contatos com a Secretaria de Segurança Pública de Rondônia e com a Polícia Nacional Boliviana, para auxiliar na localização dos veículos e prisão dos criminosos.

Josemar Portes

Delegado-geral da Polícia Civil