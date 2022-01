Paulo Teixeira/Agência de Notícias do Acre –

Cumprindo agenda de trabalho, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, reuniu-se, na manhã desta sexta-feira, 7, com policiais que integram o quadro da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi recebido pelo coordenador da Especializada, delegado Ricardo Casas. A consolidação do planejamento estratégico, no sentido de otimizar as ações para o ano de 2022, predominou a pauta.

Para o encontro, que aconteceu no prédio da DHPP, o titular da Pasta esteve acompanhado do membro da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Segurança Pública, no âmbito da Sejusp, delegado Jarlem Alexandre. Os delegados Cristiano Bastos, Leonardo Ribeiro e Marcus Cabral, todos da DHPP, e o coordenador da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC), delegado Alcino Júnior, também participaram da reunião.

Na oportunidade, o secretário Paulo Cézar reiterou seus agradecimentos, a todos os integrantes das Forças de Segurança no Estado, “pelo empenho, profissionalismo e eficiência na execução, tanto no que diz respeito à prevenção como ao combate à criminalidade em todo o território acreano. Um dos mais importantes fatores para a expressiva redução dos índices de Mortes Violentas Intencionais (MVI) nos últimos três anos, no Acre”.

Sobre o assunto, o delegado Ricardo Casas destacou o trabalho investigativo da Polícia Civil, desenvolvido pela DHPP, por meio de investigações qualificadas, “o que possibilitou identificar e prender os principais homicidas que atuavam em nossa capital, desarticulando a cadeia de comando que ordenava esses crimes, demonstrando, com isso, a força do Estado no combate a esse tipo de ilícito, desmotivando a prática de novos crimes”, explicou o coordenador da Especializada, após agradecer pelo reconhecimento da Sejusp quanto ao trabalho realizado pelos policiais civis no Estado.