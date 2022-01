Nesta segunda-feira (10), foi publicado o edital do processo seletivo para o Corpo de Bombeiros do Acre para preencher mais de 150 vagas. Apesar de ser um dos principais certames do estado, a população acreana pode se inscrever em outras seleções com bons salários e estabilidade. Por isso, o JC Concursos fez um levantamento de todos os concursos públicos no Acre com as inscrições abertas ou editais publicados.

Ao todo, há 965 vagas disponíveis no Acre em concursos públicos, além da formação de cadastro reserva para futuras oportunidades. O grande destaque dos processos seletivos acreanos são os salários, que podem chegar a quase R$ 20 mil mensais. Além disso, há postos disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Conheça aqui os concursos abertos no Acre