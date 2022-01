Conforme Estatísticas do Simples Nacional da Receita Federal do Brasil, até o dia 18 de dezembro de 2021 o número de empresas optantes do Simples Nacional no Acre, neste ano, será o maior registrado na série histórica, como reflexo da busca de pequenos empreendedores pela formalização de seus negócios e da criação de facilidades para registro das empresas.

O número de empresas optantes no estado neste ano atingiu 35.525, o que representa um aumento de 23% em comparação com 2020, quando os optantes eram 28.067 empresas. Em 2019, quando a pandemia do coronavírus começou, os optantes eram de 22.924 empresas.

O aumento do desemprego levou muitas pessoas que ficaram sem trabalho ou atuavam na informalidade a legalizarem seus negócios próprios. Dentro do Simples, a categoria ‘Empresários Individuais’ (ou microempreendedores individuais) representa 66,6% dos optantes do simples em 2021 (22.996), um crescimento de 24,6% em relação a 2020 (18.450). Para mais informações, acesse a página do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre no site forumdoacre.org.br/observatorio.