Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.442 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (8) em São Paulo. O prêmio acumulou e deve pagar R$ 11 milhões no próximo sorteio, na quarta-feira (12).

Veja as dezenas sorteadas: 02 – 07 – 09 – 25 – 41 – 49

A Quina teve 63 apostas ganhadoras e cada uma recebe R$ 31.638,77.

A Quadra teve 4.651 apostas ganhadoras e cada uma vai ganhar R$ 612,23.