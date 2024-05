A mobilização do Acre em busca de recursos do Fundo do Clima

Representantes do governo do Acre estiveram reunidos nesta quinta-feira, 16, em Brasília (DF), com o presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma), Marçal Cavalcanti, para prospectar informações sobre a elaboração de projetos focados na sustentabilidade ambiental e os mecanismos utilizados para a captação de recursos do Fundo Clima.

“A reunião foi importante, pois conseguimos entender as possibilidades de captação de recursos e financiamentos de projetos estratégicos para o Acre e Amazônia. Teremos uma reunião futura em Rio Branco para podermos captar recursos com linhas de créditos diferenciadas e trazermos resultados o mais rápido possível para a nossa população”, afirmou o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.

Criado em 2009, o programa faz parte da Política Nacional sobre Mudança do Clima e se constitui em um fundo de natureza contábil, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de garantir recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas.

“Saio da reunião confiante que em breve possamos mobilizar toda a sociedade, empresários e políticos para tratarmos de políticas públicas da área ambiental e de toda uma conjuntura dos eixos de desenvolvimento do estado do Acre. Acredito que possamos trazer muito mais desenvolvimento para toda a população, porque o que mais importa para qualquer governo é o bem-estar dos seus munícipes”, frisou Marçal Cavalcanti.

Também participaram da reunião o secretário da Fazenda do Acre, Amarísio Freitas; o chefe do Gabinete do Governador, José Messias; o presidente do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA), Ernandes Negreiros; e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga.