Carros feitos em casa: impressoras 3D podem decretar o fim de montadoras?

A Local Motors apresentou à imprensa o primeiro carro do mundo criado a partir de uma impressora 3-D impressa na Naias (North American International Auto Show), realizada em Detroit, Michigan (EUA), em 12 de janeiro de 2015. A empresa de tecnologia automotiva levou 44 horas para imprimir o modelo chamado Strati. A estrutura de plástico é composta por uma única peça, à qual são acoplados componentes como motor, suspensão e bateria. O modelo será comercializado a partir de 2015, por preço não divulgado Imagem: Mark Blinch/Reuters

A tecnologia de impressão 3D está avançando rapidamente e promete causar uma revolução em toda a indústria, incluindo a automotiva, prometendo transformar não apenas como os veículos são fabricados, mas também a própria noção de propriedade e produção. Com a capacidade de imprimir quase qualquer objeto em casa, a expectativa de fazer carros personalizados no próprio lar não é mais um cenário distante.

Os carros impressos em 3D já são uma realidade. Desde 2014, a Local Motors, nos Estados Unidos, se destacou por construir o Strati, o primeiro carro a ser majoritariamente fabricado usando uma impressora 3D.

Este veículo, que combinou técnicas de impressão 3D com montagem manual, foi produzido em questão de dias e com significativamente menos peças do que um carro tradicional. O tamanho da “fábrica” também foi reduzido, cerca de 4 mil m², bem diferente das megaestruturas para uma linha de produção tradicional.

Gustavo Peçanha Lima, mentor de manufatura avançada da SAE Brasil, destaca o potencial e os desafios atuais da impressão 3D na indústria automotiva. Ele relata que, embora a impressão 3D seja comumente usada para prototipação de produtos e peças sobressalentes, a aplicação para automóveis ainda enfrenta barreiras de custo e escala.

“Para carros, se busca muito a escala e a confiabilidade. Então as impressões 3D ainda têm uma escala muito cara. Por exemplo, demoraria muito para construir 10 mil peças, por exemplo. Além de ficar mais caro, sendo mais interessante utilizar outras técnicas, como a estamparia e a injeção em plástico, a depender do caso,” explica Lima.

No entanto, o mentor também ressalta o avanço de materiais e técnicas: “Já temos materiais de engenharia nos quais as peças são feitas em impressoras mais sofisticadas, para a produção de peças para performance.” Isso indica um movimento em direção a uma utilização mais ampla da impressão 3D para peças de alto desempenho.

Outro uso que já é real é para a produção de peças de baixa escala, utilizadas na customização de veículos. Lima explica que, nesse caso, pode ser mais rápido e barato imprimir uma única peça do que criar moldes e utilizar as técnicas tradicionais. Isso também abre a possibilidade para impressão em casa, para o mercado de reparação, como peças raras de carros antigos, ou mesmo customização. “Isso já está acontecendo, ainda não é economicamente viável, mas está próximo disso”, explica o especialista.

Carros ‘caseiros’

A ideia de construir seu próprio carro em casa, que uma vez soou como ficção científica, está se tornando cada vez mais plausível graças ao avanço da impressão 3D. Esta tecnologia promete democratizar a fabricação automotiva, permitindo aos entusiastas e inovadores individuais projetar e produzir seus veículos personalizados com uma flexibilidade sem precedentes.

Com impressoras 3D capazes de criar componentes complexos e até chassis inteiros, os usuários podem não apenas personalizar a estética e o design de seus carros, mas também otimizar as características de desempenho para atender às suas necessidades específicas.

Embora ainda haja desafios técnicos e regulatórios a superar, a possibilidade de imprimir um carro em casa poderia, um dia, transformar garagens em mini-fábricas automotivas, mudando radicalmente a relação das pessoas com a produção e a manutenção de veículos.

A própria SAE Brasil está incentivando a colaboração para superar os desafios técnicos, como a durabilidade e a segurança das peças impressas.

“Nós da SAE estamos montando um grupo e chamando a comunidade para trazer as demandas”, diz Lima. Isso é crucial para peças críticas, como o engate da embreagem, onde a confiabilidade é fundamental.