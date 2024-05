O esforço da Aleac em apoiar Governo do Estado na busca por mais investimentos ambientais no Acre

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou nesta quinta-feira (16) de uma reunião na sede da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA), em Brasília, para tratar de investimentos e políticas ambientais para o Estado do Acre.

Gonzaga foi convidado pelo presidente da ANAMA, Marçal Fortes Silveira Cavalcanti, para representar o poder Legislativo acreano no debate de suma importância para o meio ambiente acreano.

Durante a reunião foram debatidos assuntos como o financiamento do Fundo Clima, a contratação de consultoria para projetos de preservação ambiental.

Gonzaga destacou a importância de debater assuntos que envolvem políticas de meio ambiente e o desenvolvimento sustentável para gerar emprengo e renda no Acre.

“Estou muito feliz em participar de uma reunião tão importante para o nosso estado. Sabemos da importância do meio ambiente para o bem-estar humano, mas também reconhecemos que a floresta é uma grande geradora de emprego e renda. Precisamos equilibrar esses dois pontos para que o povo acreano possa utilizar a floresta de maneira sustentável. Também debatemos investimentos e créditos que o Acre poderá receber por ser um dos estados mais preservado do mundo”, disse o deputado.

O presidente da ANAMA, Marçal Fortes, agradeceu Gonzaga pela atenção com assuntos importantes como o meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico e afirmou que sai da reunião confiante que novas políticas ambientais serão instaladas no Acre e trarão um maior desenvolvimento ao povo acreano.

“Quero agradecer ao presidente Luiz Gonzaga e demais representates do Acre por essa reunião muito produtiva. Saio da reunião confiante que em breve possamos mobilizar toda a sociedade, empresários e políticos para tratarmos de políticas públicas da área ambiental e de toda uma conjuntura dos eixos de desenvolvimento do estado do Acre. Acredito que possamos trazer muito mais desenvolvimento para toda a população, porque o que mais importa para qualquer governo é o bem-estar dos seus munícipios”, disse.

Por fim, o secretário de Planejamento do Estado, Ricardo Brandão, destacou a importância da reunião para a captação de recursos para o Acre.

“A reunião foi importante, pois conseguimos entender as possibilidades de captação de recursos e financiamentos de projetos estratégicos para o Acre e Amazônia. Teremos uma reunião futura no Acre para podermos captar recursos com linhas de créditos diferenciadas e trazermos resultados mais rápido possível para nossa população”, disse Brandão.

Participaram da reunião o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, o presidente da ANAMA, Marçal Fortes, secretários de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, e da Fazenda, José Amarísio Freitas, presidente do Conselho Deliberativo do CDSA, Francisco Hermandes, e demais autoridades.

Assessoria do Gabinete do Deputado Luiz Gonzaga