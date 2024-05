Piranhas são encontradas em ruas alagadas de Porto Alegre (RS); vídeo

Vídeos nas redes sociais mostram piranhas mortas nas ruas de Porto Alegre.

O que aconteceu

Piranhas foram vistas em Porto Alegre. Os peixes já estão sendo encontrados a pelo menos um quilômetro do Guaíba, na capital do Rio Grande do Sul.

Animais são encontrados em POA por pescadores há pelo menos um ano. Pescadores estariam se preocupando com o avanço das piranhas-vermelhas, conhecidas como “palometas”, que atacam outros peixes e os tornam impróprios para a pesca.

Jacaré também foi visto nas enchentes. Um jacaré foi encontrado transitando nas ruas do bairro Menino Deus, próximo à orla do Guaíba, que transbordou. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade recomenda distância do animal.

Veja vídeos

📍Ponte de Pedra Sim, temos piranhas mortas na região central de Porto Alegre, distante cerca de 1 km do Guaíba @correio_dopovo pic.twitter.com/QjQrBIrT4C — Jonathas Costa (@jonathasac) May 14, 2024

🐟 As piranhas que andam aparecendo nas ruas de Porto Alegre já não são tão raras em nossa região. Em janeiro deste ano, publicamos uma informação que especialistas disseram que a presença dessas palometas na Capital gaúcha é resultado da transposição e conexão entre as bacias… pic.twitter.com/hXmKRtsL7O — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 15, 2024

Números da tragédia

Dos 497 municípios gaúchos, 460 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam 92% do total. As informações são do último boletim da Defesa Civil.

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 2.281.774. Ao menos 538.167 pessoas ficaram desalojadas e 77.199 estão em abrigos.

Mortes chegam a 151, até a última atualização da Defesa Civil às 12h desta quinta-feira. Os municípios com maior registro de mortes foram Canoas (19), Caxias do Sul (10), Roca Sales (10) e Cruzeiro do Sul (10). Ainda são 104 desaparecidos, além de 806 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.