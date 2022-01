Qual o novo valor do PIS/Pasep após o aumento salarial de 2022?

Com o reajuste do salário mínimo, no primeiro dia do ano, passando de R$ 1.100 para R$ 1.212, o valor de benefícios e serviços tiveram alterações.

Esse foi o caso do abono salarial PIS/Pasep que é pago aos trabalhadores do setor público e privado. Cerca de 23 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício.

Com o aumento do salário mínimo, o valor do abono salarial passa a variar de R$ 101 a R$ 1.212, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Desta forma, só receberá o valor máximo quem trabalhou os 12 meses de 2020.

Confira abaixo outros detalhes sobre o pagamento do PIS/Pasep 2022.

Quando começam os pagamentos do PIS/Pasep?

Em janeiro de 2022. Os dias de pagamentos ainda serão definidos pelo Codefat.

Quem tem direito?

Quem recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês com carteira assinada (CLT) e trabalhou por, pelo menos, 30 dias, no ano anterior ao pagamento.

É preciso também estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos cinco anos, com informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Qual é o valor?

No máximo, trabalhador pode receber um salário mínimo, hoje em R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, é paga uma quantia proporcional ao período trabalhado.

Como sacar?

O abono do PIS pode ser recebido em qualquer agência da Caixa, com apresentação de documento de identificação com foto.

Com o Cartão do Cidadão, o dinheiro pode ser sacado em caixas eletrônicos e lotéricas.

Quanto ao Pasep, os servidores públicos devem procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação.

Qual a diferença entre PIS e Pasep?

No caso do PIS, destinado a trabalhadores da iniciativa privada, os calendários seguem o mês de nascimento dos beneficiários. Já no Pasep, pago a servidores públicos, é usado o número final da inscrição.

Outra diferença diz respeito às entidades pagadoras: Caixa para o PIS e Banco do Brasil para o Pasep.

Saiba como consultar o PIS pelo CPF

Acesse o portal Meu INSS

Entrar com gov.br;

Digite o CPF e clique em Continuar;

Insira a senha;

Na página inicial, clique em “Meu cadastro” e veja o número do PIS

Dúvidas

Em caso de dúvidas sobre o pagamento do benefício, o trabalhador pode entrar em contato com o atendimento da Caixa pelo número 0800 726 0207, pelo site do banco e pelo aplicativo Caixa Trabalhador.

Os beneficiários que vão receber o Pasep podem buscar o Banco do Brasil pelo 0900 729 0001, pelo site do banco ou pelo aplicativo.

Fonte: Diário do Nordeste

Data: 05/01/2022