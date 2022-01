Na plataforma Sine Fácil os trabalhadores poderão consultar vagas de emprego disponíveis de acordo com o perfil profissional. É possível incluir informações como: exigências, benefícios, valor do salário, localidade e tipo de contratação. Se o trabalhador se interessar pela vaga, com um clique em “Quero Esta Vaga” ele será direcionado para agendar a entrevista. Esse serviço facilita a busca pelo vaga disponibilizada pelo empregador.

Na opção “Agendar Entrevista”, o trabalhador terá informações sobre local, data e horário escolhidos.

Em “Entrevistas Agendadas” estão disponíveis informações sobre as datas agendadas pelo aplicativo.