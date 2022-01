Escola Politécnica da Fiocruz: inscrições até 9 de fevereiro

A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) lançou o edital do Processo Seletivo 2022, que oferece 96 vagas em três habilitações técnicas integradas ao Ensino Médio – Análises Clínicas, Biotecnologia e Gerência de Saúde. As inscrições estarão abertas de 24 de janeiro a 9 de fevereiro de 2022 e serão feitas pelo site do Processo Seletivo.

Os candidatos deverão usar, obrigatoriamente, CPF próprio para fazer a inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00. Os candidatos que desejarem solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição devem preencher o Requerimento de Isenção online, no site do processo seletivo, de 10 a 19 de janeiro de 2022.

Em virtude da pandemia de Covid-19, o Processo Seletivo será realizado exclusivamente através de Sorteio Público. Dessa forma, seguindo todas as orientações dos protocolos de biossegurança em relação à convivência com a Covid-19, a Escola Politécnica garante a saúde de todos os inscritos e dos trabalhadores envolvidos no Processo Seletivo, além de ampliar o acesso dos estudantes à educação pública gratuita e de qualidade.

O Sorteio Público será transmitido pelo canal da EPSJV no Youtube, no dia 8 de março de 2022. A lista oficial dos sorteados será disponibilizada também no dia 8 de março, no site do Processo Seletivo e na Secretaria Escolar da EPSJV.

A EPSJV fica na Avenida Brasil, 4.365, em Manguinhos.

Mais informações no site do Processo Seletivo (www.processoseletivo.epsjv.fiocruz.br), pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (21) 3865-9805.